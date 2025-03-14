Пожизненный срок для «Славяна»: в Финляндии посадили командира ДШРГ «Русич»

Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский. Его обвиняли в причастности к военным преступлениям, якобы совершенным группой «Русич» во время боевых действий в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Ранее его экстрадиции требовала Украина, однако финский суд отказал в этом решении. Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года.

Суд в Финляндии признал гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) виновным в военных преступлениях, совершенных в 2014 году на Украине, и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Наталию Мальгину.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — цитирует агентство слова защитника.

Дело рассматривалось в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Воиславу Тордену предъявили обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных в период, когда он занимал должность заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Эта группа участвовала в боевых действиях на Донбассе на стороне ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах, а также в спецоперации РФ на Украине.

По версии обвинения, в сентябре 2014 года подразделение «Русич» убило 22 военнослужащих ВСУ и ранило еще четверых. Участники группы вывесили украинский флаг на КПП, после чего обстреляли грузовик и автомобиль ВСУ. Всего бывшему заместителю командира «Русича» вменили пять эпизодов военных преступлений.

Воислав Торден не признал вину. Защитники утверждают, что россиянина преследуют по политическим мотивам, а показания украинских свидетелей были искажены.

«Просим крымского татарина для жертвоприношения»: в Госдуме призвали полицию проверить ДШРГ «Русич» Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» 19 августа разместила пост с просьбой... 22 августа 23:54

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года. Первоначально его обвиняли в нарушении миграционного законодательства, однако пока он находился под стражей, финские власти получили запрос от Украины на его экстрадицию в связи с обвинением в военных преступлениях.

В декабре 2023 года Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции, опасаясь, что на Украине Тордена могут подвергнуть пыткам. Тогда суд постановил освободить его, однако сразу после выхода из-под стражи россиянина задержала финская пограничная охрана.

Вскоре центральная криминальная полиция Финляндии открыла собственное расследование в отношении Тордена по военным преступлениям на Украине.

Между Россией и Финляндией продолжает действовать соглашение о взаимной передаче осужденных для отбытия наказания. Для этого приговор суда должен вступить в силу, а вменяемое преступление — быть подсудным в принимающей стране. Кроме того, сам осужденный должен согласиться на передачу, а соответствующие органы двух государств — достичь согласия о выдаче.

Один из адвокатов Тордена, Александр Почуев, ранее в беседе с газетой «Коммерсантъ» отмечал, что в нынешних политических реалиях реализация такой схемы в отношении осужденного россиянина «крайне затруднительна». При этом он добавил, что Торден может стать частью обмена, наподобие тех, что уже проводились между Россией и США.

«Славян» из «Русича»

Ян Петровский родился в 1987 году в Иркутске. В 2004 году вместе с матерью он переехал в Норвегию, где начал обучение графическому дизайну. В Норвегии Петровский заинтересовался национализмом и активно участвовал в деятельности ультраправых организаций и групп. В 2014 году он вступил в ДШРГ «Русич» и принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах.

В 2016 году власти Норвегии лишили Петровского вида на жительство. Он был арестован за нарушение миграционного законодательства, после чего выслан за пределы страны. Впоследствии Норвегия и Чехия запретили ему въезд на территорию всех стран Шенгенской зоны. Однако позднее Петровский получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислава Тордена.

20 июля 2023 года он был задержан при попытке вылететь во Францию. Финские пограничники установили, что Торден — это Петровский, после чего арестовали его. Вскоре финские СМИ сообщили, что задержан «Славян» из ДШРГ «Русич».