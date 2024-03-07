В Финляндии осудили мужчину из-за протестной акции у российского консульства

Суд Аландских островов (автономия в составе Финляндии) приговорил мужчину к 20 суточным штрафам за акцию у российского консульства в Мариенхамне. Об этом сообщает Yle.

Мужчина установил рядом со зданием консульства винтовку. У оружия было частично отрезано дуло — на его место приварена завязанная в узел металлическая труба, в которую был воткнут цветок.

По данным полиции, если бы трубу удалили, оружие стало бы рабочим. Поэтому мужчина должен был хранить винтовку надлежащим образом и иметь лицензию на оружие.

Прокурор запросил для обвиняемого 10 суточных штрафов, но местный суд назначил наказание вдвое больше. Мужчина должен будет выплатить €900.

Винтовку конфисковали. Обвиняемый надеялся, что оружие можно деактивировать и снова установить у консульства РФ. Однако суд счел, что винтовку нужно сдать и уничтожить.

До этого россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», прежнее имя — Ян Петровский) признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.