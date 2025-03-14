Франция вслед за США начала проверять потраченные на международную помощь бюджеты

Во Франции вслед за США, где приостановили проекты агентства USAID, занялись изучением расходов французского аналога организации – агентства развития AFD. Соответствующий указ подписал глава МИДа Жан-Ноэль Барро из-за критики в адрес организации. Ее деятельность уже назвали «абсурдной» и «непрозрачной», а предусмотренный на международную помощь бюджет сократили на €2 млрд, передает RT.

Приоритетами работы AFD заявляются климат, гендерное равенство, гуманитарная помощь в зонах конфликтов, здравоохранение, образование и доступ к чистой воде. Все они носят неполитический характер, но только на первый взгляд, заявил политолог Алексей Чихачёв.

«Хотя приоритеты сформулированы аполитично, на практике речь идет о поддержке прозападных сил», — подчеркнул он.

Главными получателями помощи агентства стали страны Западной Африки, находившиеся в прошлом под французским неоколониализмом, отметил эксперт. По его словам, работа AFD была опорой системы «Франс-Африк», направленной на применение военных рычагов давления и финансирование лояльных Парижу сил.

«Помощь развитию использовалась для совершенно других целей долгие-долгие годы. Это совершенно точно», — подчеркнул Чихачёв.

Депутат Нацсобрания Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» (RN) и член комитета по иностранным делам Гийом Биго назвал деятельность AFD «полным провалом», заявив, что вместо реальной помощи Париж продвигал идеологические увлечения международных организаций – такие, как гендерное равенство, идеология ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и даже связь между полом и климатом, что у стран Африки не нашло отклика.

По мнению Чихалёва, интересы AFD сейчас смещаются к Кении, Эфиопии и Нигерии, где также выдаваться деньги будут только силам, лояльным Франции.

Напомним, Госдеп США до этого объявил о назначении сенатора Марко Рубио врио главы USAID и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи. 83% программ агентства были закрыты, 5,2 тысячи контрактов аннулированы. Сообщалось также, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее французские власти заявили о мобилизации ресурсов для помощи Украине.