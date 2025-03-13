Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партии Сары Вагенкнехт отказали в пересчете голосов на выборах в бундестаг

Конституционный суд ФРГ отказал партии Вагенкнехт в пересчете голосов на выборах
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» не удалось добиться пересмотра итогов голосования на выборах в бундестаг в конституционном суде Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Выборы состоялись в феврале. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Партия Вагенкнехт в парламент не прошла, не набрав необходимые 5% голосов. После этого «Союз» потребовал пересмотреть итоги выборов, заявив, что «несколько тысяч голосов, по-видимому, были ошибочно распределены между другими партиями или признаны недействительными».

Ранее стало известно, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами