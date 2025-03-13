Партии Сары Вагенкнехт отказали в пересчете голосов на выборах в бундестаг

Левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» не удалось добиться пересмотра итогов голосования на выборах в бундестаг в конституционном суде Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Выборы состоялись в феврале. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Партия Вагенкнехт в парламент не прошла, не набрав необходимые 5% голосов. После этого «Союз» потребовал пересмотреть итоги выборов, заявив, что «несколько тысяч голосов, по-видимому, были ошибочно распределены между другими партиями или признаны недействительными».

Ранее стало известно, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии.