Семье Трампа предложили долю в криптобирже Binance

Представители семьи президента США Дональда Трампа провели переговоры с криптовалютной фирмой Binance на предмет возможной покупки доли в компании. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Binance связалась с соратниками Трампа еще в прошлом году, рассчитывая вернуться на американский рынок. До этого власти США обязали криптобиржу выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, а также за отмывание средств.

По данным источника, представители компании предложили семье Трампа долю своих активов за право вернуться на рынок США.

В WSJ также напомнили, что недавно Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный на укрепление позиций Соединенных Штатов в сфере цифровых финансовых технологий.

2 марта Трамп в соцсети Truth Social сообщил о создании стратегического резерва криптовалют США. Он будет включать в себя криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).

Ранее сообщалось, что Трамп хочет превратить США в «криптостолицу планеты».