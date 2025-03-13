Ереван согласился на отвод сил третьих стран от границы Армении и Азербайджана

Пашинян: сил третьих стран не будет на границе Армении и Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что после подписания мирного соглашения на границе между Арменией и Азербайджаном не будут размещены силы третьих стран. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, данный пункт содержится в одной из двух статей, согласованных сторонами в рамках соглашения.

«В одной из двух статей говорится о неразмещении сил третьих стран вдоль границы и отзыве исков из международных судов», — сказал политик журналистам.

13 марта Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По словам дипломата, на следующем этапе Армения должна будет внести поправки в конституцию, в которой по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.