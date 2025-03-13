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На Украине провозгласили «заключительный акт» власти Зеленского

FT: в Киеве заявили о заключительном акте президентства Владимира Зеленского
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский находится на «заключительном акте» своего президентства. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинские источники.

«Мы находимся в заключительном акте (президентства Зеленского. — прим. ред.)», — приводит газета слова неназванного украинского чиновника.

Как пишет газета, политические оппоненты Зеленского на Украине, которые публично поддержали его после «фиаско в Овальном кабинете», на самом деле готовятся к выборам и формируют альянсы. Некоторые оппозиционные политики, как сообщается, начали работу с администрацией президента США.

До этого Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут после окончания конфликта и отмены военного положения.

Также Зеленский заявил, что возможное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее Reuters писал, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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