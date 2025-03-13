Италия собирается пропустить субботнюю видеоконференцию ЕС по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует пропустить субботнюю видеоконференцию представителей Евросоюза, поскольку не согласна с повесткой мероприятия. Об этом пишет итальянская газета Repubblica со ссылкой на источники.

«Мелони дала понять (премьер-министру Великобритании Киру) Стармеру, что она не будет присутствовать на созвоне «желающих» в субботу, если повестка дня, в настоящее время сосредоточенная на возможности отправки миротворческих контингентов в Киев, не будет изменена», — говорится в материале.

В случае, если повестку дня расширят, Мелони может передумать, уточняется в статье. Журналисты отмечают, что действия итальянского премьера вызывают раздражение у представителей ЕС, Британии и Франции.

Италия последовательно выступает против отправки своих солдат на Украину в качестве миротворцев. При этом Мелони предлагала вместо этого распространить действие 5-й статьи НАТО на Киев, что могло бы стать альтернативой как его вступлению в альянс, так и отправке европейских войск на украинскую территорию.

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