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Токаев встретился с еврокомиссаром Сикелой

Президент Казахстана Токаев провел встречу с еврокомиссаром Сикелой
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с комиссаром Европейского Союза по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой. Об этом пишет пресс-служба лидера республики Aqorda в Telegram-канале.

В ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан выступает в роли ключевого партнера Евросоюза в Центральной Азии. Он также добавил, что Астана придает большое значение сотрудничеству с ЕС, особенно в сфере внешнеэкономических отношений и привлечения инвестиций.

Еврокомиссар Сикела, в свою очередь, отметил, что у него в планах посетить все пять постсоветских республик Центральной Азии, что, по его словам, должно продемонстрировать стремление Евросоюза наладить более глубокие и стабильные связи как с Казахстаном, так и с другими странами региона.

До этого Токаев сообщил, что на данный момент Россия является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику, отметив развитие отношений между странами.

Ранее Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле и энергетике.

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