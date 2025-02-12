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Токаев назвал РФ одним из основных инвесторов в экономику Казахстана

Токаев: Россия является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику
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Алексей Майшев/РИА Новости

На данный момент Россия является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Очень важно, что и экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов вышли на финальную стадию реализации», — сказал Токаев.

В декабре прошлого года зампремьера Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна не намерена поддерживать санкции против России, если они касаются произведенных в республике товаров. По его словам, в противном случае есть риск навредить экономике Казахстана, и это может подорвать собственное производство.

В середине ноября стало известно, что банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний. Средний срок проведения платежей вырос на 24% с июля и теперь может достигать двух месяцев. Финансовый директор компании ПЭК Роман Ромашевский объяснил, что причиной стали ужесточенные требования к комплаенсу — банки запрашивают больше документов о компаниях и сделках.

Ранее в Казахстане заявили о нежелании помогать России в обходе санкций.

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