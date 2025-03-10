NZZ: Польша, Франция и Британия должны сформировать оборонный союз против России

Франции, Великобритании и Польше нужно сформировать новый оборонительный союз против России, который станет ядром европейской обороны. Об этом пишет швейцарский портал Neue Zuercher Zeitung (NZZ).

«Европе нужен союз, созданный по образцу соглашения между Францией и Великобританией 1904 года против агрессивной политики Германского рейха, которое было расширено за счет включения России в «Антанту» в 1907 году», — говорится в тексте.

По мнению автора, современная «Антанта» должна состоять из Франции, Британии и Польши, «которая не только перевооружилась, но и, как сильнейшая сухопутная армия в Европе, стала центром сопротивления русскому империализму».

Франция, Великобритания и Польша должны образовать «ядро европейской обороны», а НАТО — стать «оперативным звеном», объединяющим их действия, пишет NZZ.

«Антанта» — это военный блок Англии, Франции и России, оформившийся в 1904—1907 гг. и объединивший в годы Первой мировой войны против германской коалиции более 20 государств.

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