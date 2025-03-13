Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России обвинил НАТО во вмешательстве в боснийские дела

Захарова: НАТО вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

НАТО вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ), пытаясь втянуть федерацию в альянс против воли части страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эмиссары НАТО не оставляют планов окончательно взять под контроль все сферы жизни в БиГ с целью не только исключить любые альтернативные точки зрения относительно возможности, модальности взаимоотношений между государствообразующими народами, но и преодолеть сопротивление местных политических сил сближению страны с Североатлантическим альянсом», — заявила Захарова.

Так она прокомментировала визит Рютте в Сараево.

В боснийской столице Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не допустит появления «вакуума безопасности» в Боснии и Герцеговине.

Рютте призвал лидеров страны разрешить ситуацию, связанную с приговором суда президенту Республики Сербской Милораду Додику.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приговор Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами