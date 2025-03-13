МИД России обвинил НАТО во вмешательстве в боснийские дела

НАТО вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ), пытаясь втянуть федерацию в альянс против воли части страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эмиссары НАТО не оставляют планов окончательно взять под контроль все сферы жизни в БиГ с целью не только исключить любые альтернативные точки зрения относительно возможности, модальности взаимоотношений между государствообразующими народами, но и преодолеть сопротивление местных политических сил сближению страны с Североатлантическим альянсом», — заявила Захарова.

Так она прокомментировала визит Рютте в Сараево.

В боснийской столице Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не допустит появления «вакуума безопасности» в Боснии и Герцеговине.

Рютте призвал лидеров страны разрешить ситуацию, связанную с приговором суда президенту Республики Сербской Милораду Додику.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приговор Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.