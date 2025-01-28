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Экс-замминистра обороны дал показания на Тимура Иванова

Бывший первый замминистра обороны Цаликов дал показания на Тимура Иванова
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов дал показания на также бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сообщил источник.

Когда именно произошел допрос — не уточняется.

Незадолго до этого стало известно, что в ходе обыска в доме Иванова изъяли свыше 30 единиц огнестрельного оружия. В числе изъятого — охотничье и наградное.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Ранее Тимур Иванов счел свои действия «гражданско-правовыми отношениями».

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