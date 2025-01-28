Экс-замминистра обороны дал показания на Тимура Иванова

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов дал показания на также бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сообщил источник.

Когда именно произошел допрос — не уточняется.

Незадолго до этого стало известно, что в ходе обыска в доме Иванова изъяли свыше 30 единиц огнестрельного оружия. В числе изъятого — охотничье и наградное.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Ранее Тимур Иванов счел свои действия «гражданско-правовыми отношениями».