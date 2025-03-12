Зеленский прокомментировал возможность новой встречи с Трампом

Зеленский заявил, что не получал от Трампа приглашения посетить Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального приглашения от президента США Дональда Трампа приехать Вашингтон. Об этом он сообщил во время выступления, подчеркнув, что любые переговоры с американской стороной должны приносить «положительный результат для обеих стран», передает издание «Страна».

«Любая встреча с президентом США должна завершаться конкретными решениями. Сегодня общество ждет от нас эффективных шагов, поэтому к таким диалогам необходимо готовиться основательно», — отметил Зеленский.

11 марта президент США Дональд Трамп допустил, что может снова пригласить Владимира Зеленского в Белый дом. Накануне стало известно, что Зеленский извинился перед американским коллегой за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив ему письмо.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее в Германии назвали трех кандидатов, в которых США видят замену Зеленскому.