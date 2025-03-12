Зеленский прокомментировал возможность новой встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального приглашения от президента США Дональда Трампа приехать Вашингтон. Об этом он сообщил во время выступления, подчеркнув, что любые переговоры с американской стороной должны приносить «положительный результат для обеих стран», передает издание «Страна».
«Любая встреча с президентом США должна завершаться конкретными решениями. Сегодня общество ждет от нас эффективных шагов, поэтому к таким диалогам необходимо готовиться основательно», — отметил Зеленский.
11 марта президент США Дональд Трамп допустил, что может снова пригласить Владимира Зеленского в Белый дом. Накануне стало известно, что Зеленский извинился перед американским коллегой за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив ему письмо.
28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.
Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.
Ранее в Германии назвали трех кандидатов, в которых США видят замену Зеленскому.