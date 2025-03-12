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Стало известно, сколько протянет Чехия при остановке поставок нефти из России

РИА Новости: нефтяных резервов Чехии хватит на три месяца без поставок из России
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Shutterstock

Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии призывают власти предоставить нефть из государственных резервов, поскольку опасаются проблем с поставками по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом подчеркивается, что в случае прекращения поставок из России запасов внутри страны хватит только на три месяца.

В материале агентства утверждается, что чешские нефтяники опасаются лишиться прибыли из-за прекращения поставок нефти из РФ. Власти республики заверяют, что они предусмотрели вариант остановки поставок российской нефти, и пообещали, что недостатка в ресурсе не почувствуют ни домохозяйства, ни предприниматели.

Отмечается, что поставки нефти в страну ожидаются во втором квартале 2025 года, но для обеспечения бесперебойной работы организаций в Литвинове потребуется дополнительное снабжение энергоносителем в объеме до 330 тыс. тонн. Для этого нефтяники обратились к Управлению государственных материальных резервов.

«Ведомство согласилось предоставить сырье в долг. По расчетам, его должно хватить на месяц. После передачи первой партии в запасе у государства останется нефти примерно на 60 дней, — говорится в публикации.

5 марта сообщалось, что поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за проблем с платежами, которые возникли из-за западных санкций.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.

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