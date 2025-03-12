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Политолог: у РФ нет иллюзий относительно предложения США о 30-дневном перемирии

Политолог Ткаченко: 30-дневное перемирие позволит ВСУ перегруппироваться
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РИА Новости

У России нет иллюзий относительно предложения американской стороны о 30-дневном перемирии на Украине. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Эксперт уверен, что такой шаг станет попыткой для украинской армии перегруппироваться.

«Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде — лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения», — сказал Ткаченко.

Он также обратил внимание, что после переговоров представителей США и Украины в Джидде риторика Киева кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий со стороны Вашингтона.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США раскрыл, что будет, если Россия откажется от перемирия.

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