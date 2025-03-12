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Малофеев объяснил, почему США 30 лет не понимали народ России

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: США 30 лет не понимали, чем живет народ России
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев дал интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано. Иностранный гость поинтересовался у предпринимателя, почему американцы на протяжении многих поколений неверно понимали народ России.

Малофеев подчеркнул, что жителям РФ чужды гендерная политика Запада, культура отмены, а также ненависть к самим понятиям «мать» и «отец». США, по его мнению, пора разрушить стереотипы о России.

«Те, кто желал построить постчеловеческий, постхристианский мир, неверно понимают Россию, потому что Россия — страна традиционная, даже очень. Наши граждане — христиане. Возможно, для ваших зрителей будет дико услышать мою следующую реплику, но коммунизму пришел конец уже лет 30 как. Мы живем в совершенно другой России», — сказал Малофеев.

До этого Малофеев в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона должны закончиться новой «Ялтой» — мероприятием, которое определит, как будет выглядеть новый мировой порядок. По его словам, диалог стал возможным, поскольку у России и Соединенных Штатов есть сильные лидеры, способные реализовать свою политическую волю, не смотря ни на что.

Ранее в Госдуме рассказали, как достичь выгодных для России условий мира на Украине.

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