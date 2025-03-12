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В Госдуме рассказали, как достичь выгодных для России условий мира на Украине

Депутат Журавлев: США могут подтолкнуть Киев к приемлемым для РФ условиям мира
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты имеют возможность подтолкнуть украинского лидера Владимира Зеленского к приемлемым для России условиям мирного урегулирования конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Вообще об урегулировании конфликта договариваться нужно не с Украиной, а с США, которые как раз сейчас показывают, что способны из киевского режима веревки вить — даже в костюмы украинскую делегацию заставили нарядиться, — а значит, способны подтолкнуть Зеленского и к приемлемым для нас условиям», - подчеркнул он.

Как отметил Журавлев, предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии в конфликте выглядит как невыгодный шаг для России, однако в соответствующей инициативе есть логика со стороны Белого дома.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.

Лавров добавил, что в интересах России защищать людей, которых украинские власти лишили их собственной истории.

В том же интервью Лавров заявил, что представители европейских стран хотят «поднять ставки» по вопросу Украины и готовят что-то, чтобы подтолкнуть президента США к агрессивным действиям против России.

Ранее Лавров заявил, что ядерные державы не должны кричать друг на друга.

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Переговоры о мире на Украине
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