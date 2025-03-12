Политолог предрек Зеленскому «незавидную» судьбу

Украинского лидера Владимира Зеленского могут устранить западные спецслужбы, поскольку он слишком много знает. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Геннадий Подлесный. По его словам, никто из западных политиков не хочет, чтобы Зеленский сказал что-то лишнее, к примеру, как в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Он слишком много знает, к примеру, о коррупции. И не только о коррупции семейства Байденов, но и вообще с Евросоюзом, с различными африканскими государствами, куда перетекала часть вооружения, которое передавала Америка и Европа ему. То есть это однозначно опасный человек во всех смыслах для тех людей, которые пытаются сохранить инкогнито», — сказал Подлесный.

Поэтому сейчас президент Украины пытается показать, что он и его режим «более чем живы». Результат — массовый налет дронов вглубь России, добавил эксперт.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского.