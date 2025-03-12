В Совфеде оценили прошедшие в Джидде переговоры Украины и США

Любые договоренности по вопросу урегулирования на Украине будут происходить на условиях России, а не США, поскольку настоящие соглашения пишутся на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской сторон в Саудовской Аравии.

«Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет «хвост виляет собакой» в исполнении Зеленского с [президентом США Дональдом] Трампом, в отличие от [бывшего президента США Джо] Байдена, совершенно точно не проходит», — заявил он.

По словам Косачева, условия в ходе переговоров выдвигались американские, а не украинские. Он отметил, что российская сторона наступает на фронте, поэтому с РФ будет другой разговор. Помимо этого, сенатор подчеркнул, что на данный момент важно не мешать контактам между Москвой и Вашингтоном и дать им возможность продвинуться.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп поставил Зеленского «на место».

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп заявил о планах поговорить с Путиным.