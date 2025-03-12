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Арестович заявил, что Зеленский «сломался» после переговоров в Саудовской Аравии

Арестович подвел итоги переговоров в Джидде, заявив, что Зеленский сломался
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский «сломался» после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде. Об этом заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

«Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину. Что, доведенные до края, мы наконец-то начали включать голову. Пока это всего лишь «предварительные ласки», — написал экс-советник.

Арестович добавил, что после переговоров США и России «может всплыть много нюансов». При этом бывший советник отметил, что прошедшие переговоры стали «маленькой победой». По его словам, Украина представляет собой страну, которая «начинает думать только тогда, когда ее ставят на грань».

11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее президент США заявил о надежде на прекращение огня в конфликте на Украине в ближайшие дни.

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Переговоры о мире на Украине
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