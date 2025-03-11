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Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня на Украине

Рубио: США передадут РФ предложение о прекращении огня, ждут положительный ответ

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией заявил, что Киев предпринял «позитивный шаг» и выразил надежду, что Россия «ответит взаимностью». Его слова приводит Reuters.

По его словам, после переговоров двух делегаций в Джидде вопрос о мире находится на стороне России. Рубио также сообщил, что Вашингтон передаст Москве по нескольким каналам предложения о прекращении огня на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что РФ даст положительный ответ.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

Ранее стало известно, что Трамп выступает против одного требования России по Украине.

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