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ХАМАС объявил о новом раунде переговоров с Израилем

ХАМАС сообщил о начале нового раунда переговоров по Газе
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Hatem Khaled/Reuters

Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров по прекращению огня в секторе Газа, выразив надежду на позитивный исход. Об этом пишет РИА Новости.

Шадид подчеркнул, что движение относится к этим переговорам со всей серьезностью и рассчитывает на существенный прогресс, который позволит перейти к полноценным обсуждениям следующего этапа мирного соглашения.

9 марта пресс-секретарь политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил о переговорах с США до окончания первой фазы перемирия в секторе Газа.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».

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