В Госдуме призвали исключить астрологов и медиумов из всех законов

В России следует исключить из всех правовых актов, законов и официальных документов какие-либо упоминания астрологов, колдунов, хиромантов и прочих оккультных деятелей, считает депутат Госдумы Николай Николаев. Любое упоминание подобных медиумов в официальных документах легализует их деятельность, пояснил он RuNews24.

Затрагивающие сферу эзотерики термины сегодня попали даже в закон об охране здоровья – оккультные услуги отнесены к разделу народной медицины, подчеркнул депутат. Призыв исключить терминологию оккультной индустрии из правовой базы депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину, подчеркнув, что подобные лженаучные идеи вредят гражданам.

«Медиум — это тот, кто вызывает духов умерших. Фиксируя в законодательстве или в нормативной базе такие услуги, государство соглашается, что можно говорить с духами», — убежден парламентарий.

В Минздраве, однако, исключение из документов эзотерической терминологии посчитали лишним – в ведомстве подчеркнули, что эта мера не поможет полностью прекратить деятельность гадалок и астрологов. Сами представители оккультной сферы заверяют, что при запрете на их работу бюджет страны недополучит налоговые поступления в размере 2,5 млрд рублей. Так, по данным Ассоциации астрологии и магии, на сегодняшний день в России легально работают порядка 25 тыс. оккультистов.

Напомним, также Николаев призывал рассматривать деятельность гадалок и колдунов как предпринимательство – в этом случае, по его словам, их можно будет наказывать за мошенничество, так как люди, которые отдают им свои деньги, не получают результат.

Депутат Виталий Милонов ранее объяснил, почему Госдума 15 лет не может запретить рекламу ясновидящих.