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В России призвали приравнять детское целительство к уголовному преступлению

Депутат Ветров: детское целительство нужно считать уголовным преступлением
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В России нужно начать считать лечение детских болезней заговорами, магией или народным волшебством уголовным преступлением против жизни и здоровья несовершеннолетних. С таким предложением выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, копия его обращения на имя министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Он подчеркнул, что в последнее время некоторые россияне стали интересоваться мистическими учениями и различными духовными практиками. По его словам, недавно в этой сфере стали появляться предложения, которые касаются детей и их здоровья.

«В частности, в интернете с легкостью можно найти объявления о составлении натальных карт для детей, продаже детских карт Таро, рекомендации по лечению детских болезней заговорами, магией или народным волшебством», — уточнил Ветров.

Депутат подчеркнул, что лечение и уход за ребенком с помощью таких практик может обернуться трагедией, потому что целительство и астрология представляют опасность для его жизни и здоровья.

23 января в Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

Ранее певица Катя Лель рассказала об открывшемся в детстве даре целительства.

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