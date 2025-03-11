В Мелитополе сменится глава администрации

Глава администрации городского округа Мелитополь, расположенного в Запорожской области, Галина Данильченко приняла решение покинуть соответствующий пост. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что депутаты Мелитопольского городского совета уже рассмотрели заявление чиновницы о досрочном прекращении полномочий. По словам главы российского субъекта, Данильченко уволилась в связи с переходом на другое место работы.

«Временно исполняющим обязанности главы администрации <...> станет Сергей Борисович Золотарев», — говорится в заявлении.

При этом Балицкий выразил Данильченко благодарность за работу на посту главы городского округа Мелитополь, высоко оценив ее смелость и патриотизм. Губернатор выразил уверенность, что в будущем чиновница продолжит работать на благо Запорожской области и страны в целом.

11 марта портал 161.ru сообщил, что Городская дума Ростова-на-Дону избрала нового главу администрации населенного пункта. Соответствующий пост занял Александр Скрябин, который до этого исполнял обязанности руководителя местной администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.