В японском городе девять лет не замечали отсутствия Курил на карте

Yahoo: японский сайт по трудоустройству не отобразил на карте Курильские острова

В городе Хакодатэ (Япония) на сайте для поиска работы девять лет была размещена карта страны без Северных территорий (японское название Южно-Курильских островов, входящих в состав России, и чью принадлежность оспаривает Токио — прим. ред.). Об этом сообщает портал Yahoo.

«Ошибку» на сайте заметил один из муниципальных депутатов Хакодатэ, после чего карта была удалена, а власти города принесли извинения.

«Размещенная на сайте карта использовалась исключительно для иллюстрации местоположения Хакодатэ. Исключение Северных территорий не было намеренным актом, никаких целей этим мы не преследовали», — заявили в городском департаменте экономики.

В январе премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио хотело бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. По его словам, заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора.

Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в справедливости договора между США и Японией.