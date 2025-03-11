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В Кремле допустили намерение Польши присвоить часть Украины

Песков: Польша не прочь присвоить территории Западной Украины
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Shutterstock

Польша не отказалась бы присвоить территории Западной Украины, в этом нет большого секрета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга вопрос журналиста о будущем Львовской области.

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе — это не секрет», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Львовская область Украины обратилась к властям США, чтобы уведомить их о контракте властей региона с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group. Среди пакета документов есть письмо к компании, подписанное Максимом Козицким, возглавляющим область с 2020 года.

Согласно указанному письму, официальный Львов начал сотрудничество с компанией Color Nine для поиска одного или нескольких «братских регионов» как необходимого шага для углубления взаимного сотрудничества, культурного диалога и расширения экономических связей, которые принесут выгоду всем участникам.

То есть, Color Nine Group будет искать для украинского региона партнеров для проектов в экономике, а также устанавливать отношения с правительством и бизнесом.

Ранее лидеров ЕС назвали сектантами, разрушающими Европу.

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