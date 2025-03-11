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В Кремле отметили, что моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас

Песков: моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас
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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моральные ценности, которые были в обществе во время Великой Отечественной войны, проявляются и сегодня на фоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение», — сказал Песков.

По его словам, этим занимается большое количество компаний, бизнесменов, граждан.

«В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня», — отметил он.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал информацию о том, что писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку беспилотников для российской армии.

Также Песков сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) очень хорошо сработали при отражении атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье. Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Кремле заявили о прокси-войне против России.

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