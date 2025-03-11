Политолог объяснил, почему США не введут новые санкции против РФ

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью РИАМО прокомментировал заявления американских чиновников о планах ввести новые санкции против России. По мнению эксперта, Вашингтон вряд ли решится на такой шаг, поскольку он не нанесет ущерба экономике РФ, а только сблизит Москву с Пекином.

«Это все продолжение старой истории. Когда Трамп избрался, он сказал: «Я знаю, как закончить конфликт на Украине», а что он дальше говорил, уже никто не слушал. А сказал он, что надо обрушить цену на нефть, тогда у русских кончатся деньги и война завершится», — отметил Журавлев.

Он добавил, что товарооборот между США и Россией очень небольшой, поэтому гипотетические санкции со стороны Вашингтона не возымеют успеха.

9 марта сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представит в конгрессе США законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов.

Политик подчеркнул, что целью этих мер является принуждение России к мирным переговорам и прекращению боевых действий.

Ранее эксперт оценил риски введения торговых пошлин США на российские товары.