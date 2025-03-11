США могут заставить Украину прекратить боевые действия в Черном море

Соединенные Штаты и Украина на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта обсудят соглашение о прекращении военных действий в Черном море. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, на переговорах в Джидде будет обсуждаться соглашение о прекращении военных действий между Россией и Украиной в Черном море», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США будут настаивать на том, чтобы Украина на встрече в Саудовской Аравии взяла на себя обязательства по перемирию.

Bloomberg напоминает, что запланированные в Джидде переговоры пройдут на фоне «интенсивного давления» со стороны администрации президента США на украинского лидера Владимира Зеленского.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что советники Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ.