Решение Соединенных Штатов приостановить предоставление военной помощи Украине сделало бесполезной американскую технику на фронте в руках ВСУ, так как Киев не может сам ее отремонтировать. Об этом пишет американское издание Business Insider.

Депутат Рады Сергей Рахманин отметил в беседе с Business Insider, что украинские военные в Курской области, полагаются на большое количество бронетехники производства США, однако на фоне приостановки военной помощи от Вашингтона танки стали бесполезными.

Издание напоминает, что ранее, когда военная техника НАТО в руках ВСУ получала повреждения на фронте, она вывозилась в ту или иную страну Североатлантического альянса на ремонт. Однако сейчас такого нет, и Киев не может самостоятельно ремонтировать западную технику, отмечает BI.

«У нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали. Мы не можем ее изготовить, потому что у нас нет чертежей и разрешений», — подчеркнул Рахманин.

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