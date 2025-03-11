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США одним решением остановили танки ВСУ

BI: танки США стоят на вечном ремонте на Украине из-за приостановки поставок
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Dmytro Smolienko/Global Look Press

Решение Соединенных Штатов приостановить предоставление военной помощи Украине сделало бесполезной американскую технику на фронте в руках ВСУ, так как Киев не может сам ее отремонтировать. Об этом пишет американское издание Business Insider.

Депутат Рады Сергей Рахманин отметил в беседе с Business Insider, что украинские военные в Курской области, полагаются на большое количество бронетехники производства США, однако на фоне приостановки военной помощи от Вашингтона танки стали бесполезными.

Издание напоминает, что ранее, когда военная техника НАТО в руках ВСУ получала повреждения на фронте, она вывозилась в ту или иную страну Североатлантического альянса на ремонт. Однако сейчас такого нет, и Киев не может самостоятельно ремонтировать западную технику, отмечает BI.

«У нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали. Мы не можем ее изготовить, потому что у нас нет чертежей и разрешений», — подчеркнул Рахманин.

10 марта российские подразделения группировки войск «Север», освободившие три населенных пункта, отразили три контратаки ВСУ.

Ранее подготовку к штурму Суджи показали на карте.

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