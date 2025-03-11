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В ФРГ раскрыли вероятных преемников Зеленского

Bild: США рассматривают Порошенко и Тимошенко в качестве замены Зеленского
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Wolfgang Rattay/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в качестве возможных преемников украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на бывшую главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана.

В материале издания отмечается, что четыре представителя правительства США общались с Порошенко и Тимошенко. Также в качестве замены Зеленскому рассматривается и бывший главком Вооруженных сил Украины, посол постсоветской страны в Лондоне Валерий Залужный.

«Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет работы <...> разведка США остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, подчиниться желаниям администрации», — заявил Бреннан.

В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» украинский президент не мог бы победить в конфликте, но США давали ему деньги.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Украину предупредили о выборе между «катастрофой» и «ужасом» при отказе от перемирия.

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