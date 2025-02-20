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Трамп прокомментировал возможность визита Си Цзиньпина в США

Трамп заявил, что Си может приехать в США для новой торговой сделки
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Ahn Young-joon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин может приехать в США для новой торговой сделки между странами. Трамп рассказал об этом журналистам на борту своего самолета, передает телеканал Fox News.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Но помните: он любит Китай, а я люблю США. Так что, знаете, здесь есть немного соперничества, но отношения с президентом Си у меня, я бы сказал, отличные. Очевидно, что они пострадали из-за прихода ковида. Это повредило им, повредило нам, повредило всем, повредило всему миру», — считает Трамп.

Он добавил, что считает возможным заключить новую торговую сделку с Китаем, несмотря на введенные против Пекина пошлины и ответные действия Китая.

Трамп также заявил о скором прибытии в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая на День Победы, о чем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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