Стармер намерен собрать виртуальный саммит по Украине

Премьер Британии Стармер намерен собрать саммит по Украине в онлайн-режиме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен собрать новую международную встречу на украинскую тематику в онлайн-режиме. Об этом сообщает Reuters.

«Премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции доброй воли, основанную на саммите, прошедшем в Ланкастер-хаусе», — заявил представитель британского правительства.

Первый саммит по оказанию помощи Украине, в котором приняли участие представители 18 государств и объединений, состоялся 2 марта в Лондоне.

Британское издание Times до этого сообщило, что Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного февральскому инциденту между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл посетил Киев накануне встречи, чтобы проинструктировать украинскую делегацию.

Ранее в США сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины.