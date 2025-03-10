Из зоны СВО выпроводили бойца, не получавшего деньги

Командование выпроводило из зоны специальной военной операции (СВО) бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. Подробности в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал депутат, российский военный в 2023 году заключил контракт с Минобороны. Спустя время он получил ранение во время исполнения своих задач. Весной 2024 года он вернулся в часть после восстановления.

«И с этого момента начались «бухгалтерские чудеса»: вначале ему стали выплачивать только «голый» оклад 30-40 тысяч рублей, а с сентября — вообще прекратили выплаты», — рассказал Иванов.

Выяснилось, что проблема была связана с переводом бойца в другой военный округ. Он был в Центральном военном округе, а каким-то образом оказался в Ленинградском. Бойцу обещали компенсировать только оклад. После этого депутат Иванов отправил запрос в военную прокуратуру.

Недавно другого участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат, когда он продолжал выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Ранее российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО.