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Из зоны СВО выпроводили бойца, не получавшего деньги

Депутат Иванов: не получавшего денег уральского бойца выпроводили из зоны СВО
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Алексей Майшев/РИА Новости

Командование выпроводило из зоны специальной военной операции (СВО) бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. Подробности в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал депутат, российский военный в 2023 году заключил контракт с Минобороны. Спустя время он получил ранение во время исполнения своих задач. Весной 2024 года он вернулся в часть после восстановления.

«И с этого момента начались «бухгалтерские чудеса»: вначале ему стали выплачивать только «голый» оклад 30-40 тысяч рублей, а с сентября — вообще прекратили выплаты», — рассказал Иванов.

Выяснилось, что проблема была связана с переводом бойца в другой военный округ. Он был в Центральном военном округе, а каким-то образом оказался в Ленинградском. Бойцу обещали компенсировать только оклад. После этого депутат Иванов отправил запрос в военную прокуратуру.

Недавно другого участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат, когда он продолжал выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Ранее российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО.

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