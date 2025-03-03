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Российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО

Прокуратура ХМАО: участнику СВО отказали в выплате за ранение
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Участнику СВО отказали в выплате за ранение, сообщила пресс-служба прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (ХМАО) в Telegram-канале.

По информации ведомства, военный получил ранение на боевом задании, но в выплате денег ему было отказано.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании выплатить военнослужащему положенные средства и компенсировать моральный вред», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате суд удовлетворил требования прокурора, и участник СВО получил единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого власти Хакасии заявили о нехватке денежных средств на выплаты участникам специальной военной операции.

Председатель Верховного совета республики Сергей Сокол назвал складывающуюся ситуацию вопиющей. Он отметил, что Верховный совет ожидает предложений от регионального правительства.

Ранее правительство предложило присваивать статус ветерана бойцам в Курской области.

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