Маск прокомментировал решение госдепа США по закрытию программ USAID

Маск: решение по закрытию программ USAID было жестким, но необходимым

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X положительно оценил решение американского госдепартамента по закрытию большинства программ USAID.

«Жесткое, но необходимое решение», — отметил Маск.

По его словам, USAID частично должен был бы всегда находиться в ведении госдепа.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что США после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Рубио добавил, что 5,2 тысячи контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.