МИД Британии отреагировал на высылку шпионов, работавших в посольстве в России

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на лишение аккредитации двух работников посольства в России за признаки разведывательной деятельности. Об этом пишет Sky News.

В внешнеполитическом ведомстве Британии отвергли соответствующие обвинения со стороны России.

«Это не первый случай, когда Россия выдвигает злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Двум британским дипломатам предписано покинуть РФ в течение двух недель. Как уточняет ТАСС, речь идет об Алкеше Одедре и Майкле Скиннере. По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд в нашу страну они намеренно указали ложные сведения, чем нарушили российское законодательство. Также в деятельности Одедра и Скиннера выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ.

Ранее в МИД России вызвали британского дипломата.