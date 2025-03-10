В Совфеде оценили планы Венгрии саботировать санкции против России

Россия приветствует любые решения, направленные на ослабление санкций, в том числе план Венгрии сорвать продление части рестрикций. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с News.ru.

«Я считаю, что подобное намерение позитивно. Насколько оно будет удачным и успешным — посмотрим. Мы будем приветствовать любые решения, которые будут ослаблять санкционный режим, касается он персоналий или каких-то сфер. В любом случае, это позитивные намерения», — сказал Карасин.

Сенатор предложил последить за дальнейшим развитием событий. Он также напомнил, что мнения в Европе по дальнейшему санкционному режиму разделились.

До этого издание Euractiv со ссылкой на дипломатов писало, что Венгрия может сорвать продление санкций Европейского союза (ЕС) против России. По мнению авторов, Будапешт «отчасти экономил силы для большой битвы» по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

Для продления санкций необходимо единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

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