Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили планы Венгрии саботировать санкции против России

Сенатор Карасин поприветствовал планы Венгрии сорвать продление санкций против РФ
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия приветствует любые решения, направленные на ослабление санкций, в том числе план Венгрии сорвать продление части рестрикций. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с News.ru.

«Я считаю, что подобное намерение позитивно. Насколько оно будет удачным и успешным — посмотрим. Мы будем приветствовать любые решения, которые будут ослаблять санкционный режим, касается он персоналий или каких-то сфер. В любом случае, это позитивные намерения», — сказал Карасин.

Сенатор предложил последить за дальнейшим развитием событий. Он также напомнил, что мнения в Европе по дальнейшему санкционному режиму разделились.

До этого издание Euractiv со ссылкой на дипломатов писало, что Венгрия может сорвать продление санкций Европейского союза (ЕС) против России. По мнению авторов, Будапешт «отчасти экономил силы для большой битвы» по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

Для продления санкций необходимо единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

Ранее в Госдуме оценили отказ Маска отключать ВСУ от Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами