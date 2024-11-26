Россия ужесточит требования по заполнению анкет для британских дипломатов

В отношении британских дипломатов в РФ будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны. Об этом сообщили в МИД России.

«Российская сторона настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом», — говорится в сообщении.

Британскому послу Найджелу Кейси было заявлено, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб.

В сентябре ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД отобрал у предполагаемых шпионов аккредитацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее послу Британии в России выразили протест.