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В Киеве переименовали названные в честь Трампа кафе

В Киеве переименовали названные в честь Трампа кафе после заморозки помощи ВСУ
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TRUMP/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Два кафе в центре Киева, названные в честь президента США Дональда Трампа, переименуют в связи с решением Вашингтона приостановить военную помощь Украине. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Заведения до этих пор носили названия «Trump Coffee Bar» и «Trump Pizza Station».

Отмечается, что владелец заведений велел убрать название с содержанием имени Трампа вскоре после того, как Соединенные Штаты отказали Украине в предоставлении оружия и разведывательных данных.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Это решение последовало после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента за помощь Соединенных Штатов. Трамп заявил, что пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

Ранее депутат Рады анонсировал переименование более двухсот объектов на Украине.

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