Сикорского призвали удалить аккаунт в Х, пока США не вывели войска из Польши

Яблонский: Сикорский должен удалить страницу в Х, пока США не ушли из Польши

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши и действующий депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» призвал главу внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского удалить страницу в соцсети Х, пока США не вывели войска с территории республики. Так он отреагировал на перепалку Сикорского, госсекретаря Марко Рубио и Илона Маска, передает Do Rzeczy.

«Во благо польской дипломатии, может быть, кто-то должен удалить Twitter Сикорского? Желательно, прежде чем он заставит США вывести своих солдат из Польши...» — заявил Яблонский.

Накануне Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский написал, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год, и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

В ответ на эту публикацию госсекретарь Марко Рубио в соцсети X написал, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink». Маск же назвал Сикорского «маленьким человечком» и призвал его «остыть». Предприниматель подчеркнул, что замены Starlink не существует.

Ранее в МИД Польши прокомментировали перепалку Сикорского, Рубио и Маска в соцсети Х.