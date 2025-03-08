Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах с США

Зеленский подтвердил, что не будет участвовать в переговорах с США в Джидде

Украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Х, что не будет участвовать во встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

По словам политика, в начале недели он тоже отправится в арабское государство на переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут [глава офиса Зеленского] Андрей Ермак, [глава МИД] Андрей Сибига, [министр обороны] Рустем Умеров и [замглавы офиса Зеленского] Павел Палиса», — написал Зеленский.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Bloomberg утверждает, что после скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».