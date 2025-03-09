«Пупок надорвет»: главе ВМС Украины посоветовали не напрягаться угрозами взорвать Крымский мост

Командующему Военно-морскими силами Украины Алексею Неижпапе лучше не напрягаться угрозами уничтожить Крымский мост, а то «пупок надорвется». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Удивительным самомнением обладает украинский адмирал Неижпапа, у которого и флота-то нет — на море ВСУ может выставить только безэкипажные катера, канадские или британские, выдавая их за собственную разработку под названием «Мыкола». Крымский мост для них, конечно, лакомая цель. Думаю, Неижпапе только и снится, как взрывает и разрушает его, да еще, чтобы побольше мирного населения попутно убить. Но и мы после первых попыток сделали серьезные выводы. Охрана мобилизовалась, и напасть на объект вовсе не так просто, как прежде — этим и объясняется такой большой период спокойствия вокруг моста. Безусловно, они будут действовать в этом направлении и дальше, это ведь еще и символ российского экономического могущества, недоступный киевскому режиму. Но я бы советовал адмиралу без флота слишком уж не напрягаться, а то пупок надорвет», — сказал Журавлев.

7 марта в интервью Guardian командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что его страна готовится к третьей операции с этой целью и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

Аналогичные угрозы Неижпапа озвучивал и ранее — 5 февраля 2024 года командующий ВМС Украины заявлял, что Крымский мост «не достоит до конца года».

Ранее в Госдуме объяснили угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост.