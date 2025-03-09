В Раде раскритиковали проукраинских протестующих, преследовавших Вэнса

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и его дочь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чего мы добьемся, пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Вэнса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? <...> Давайте не делайте глупости», — написал он.

По словам депутата, Украине необходимо наладить сотрудничество с администрацией США.

8 марта Вэнс опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором рассказал о преследовавших его проукраинских активистах. Он сообщил, что гулял с трехлетней дочерью, когда за ними последовали сторонники Киева и начали выкрикивать соответствующие лозунги.

Как отметил вице-президент США, в результате ребенок сильно испугался. Тогда он решил завязать разговор с манифестантами, попросив их оставить его семью в покое. Вэнс уточнил, что в ходе беседы почти все активисты согласились уйти.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал нападки проукраинских активистов на вице-президента.