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Маск прокомментировал нападки проукраинских активистов на Вэнса и его дочь

Маск поддержал Вэнса после нападок проукраинских активистов на него с дочерью
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск поддержал вице-президента США Джей Ди Вэнса после инцидента с проукраинскими активистами, после которого его трехлетняя дочь испугалась. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Вэнс сообщал, что гулял с ребенком, когда за ними последовали сторонники Украины. Они выкрикивали проукраинские лозунги, из-за чего дочь Вэнса начала сильно волноваться и испугалась. Вице-президент решил поговорить с протестующими, чтобы они оставили его ребенка в покое. Почти все они в итоге согласились уйти. Вице-президент США подчеркнул, что преследование детей в рамках политических протестов совершают лишь «дерьмовые люди».

«100%», - согласился с такой позицией Маск.

8 марта у посольства США в Киеве активисты собрались на протест «Америка, проснись!». На опубликованных кадрах видно, что митингующие пришли с флагами Украины и плакатами с карикатурами на президента США Дональда Трампа и фотографиями его госсекретаря Марко Рубио. Многие из них оформлены в виде игральных карт. Кроме того, один из лозунгов «Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа» отсылает к словам американского лидера о том, что у Киева «нет сильных карт на руках» в противостоянии с Россией.

Ранее протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме.

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