В Европарламенте выступили за отмену антироссийских санкций

Отмена антироссийских санкций принесет больше выгоды Европейскому союзу (ЕС), чем РФ. Об этом во время беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

По его словам, страны — члены регионального содружества нуждаются в дешевых российских энергоресурсах. В связи с этим он выразил уверенность, что отмена рестрикций — это вопрос времени.

«На самом деле отмена санкций поможет в конечном итоге больше Европейскому союзу, чем Российской Федерации. Это парадокс», — сказал законодатель.

Блага предположил, что с большей долей вероятности ЕС будет следовать за США в вопросе отмены антироссийских санкций.

В то же время парламентарий обратил внимание, что Словакия выступает против продолжения санкционной политики в отношении РФ. Но, как отметил депутат ЕП, его страна неспособна в одиночку добиться отмены рестрикций.

«Брюссель может быть очень жестким со странами, которые ведут себя не так, как ему хочется. Но все же я думаю, что мы можем быть жесткими в наших аргументах», — отметил он.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность смягчения санкций против РФ. Как выяснили журналисты, Белый дом уже поручил профильным ведомствам подготовить список рестрикций, которые могли бы быть пересмотрены.

Ранее журналисты узнали об «охоте» западных инвесторов на акции, связанные с РФ, в связи с возможным снятием санкций.