Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте выступили за отмену антироссийских санкций

Словацкий депутат Блага: отмена санкций принесет больше пользы ЕС, чем РФ
close
Global Look Press

Отмена антироссийских санкций принесет больше выгоды Европейскому союзу (ЕС), чем РФ. Об этом во время беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

По его словам, страны — члены регионального содружества нуждаются в дешевых российских энергоресурсах. В связи с этим он выразил уверенность, что отмена рестрикций — это вопрос времени.

«На самом деле отмена санкций поможет в конечном итоге больше Европейскому союзу, чем Российской Федерации. Это парадокс», — сказал законодатель.

Блага предположил, что с большей долей вероятности ЕС будет следовать за США в вопросе отмены антироссийских санкций.

В то же время парламентарий обратил внимание, что Словакия выступает против продолжения санкционной политики в отношении РФ. Но, как отметил депутат ЕП, его страна неспособна в одиночку добиться отмены рестрикций.

«Брюссель может быть очень жестким со странами, которые ведут себя не так, как ему хочется. Но все же я думаю, что мы можем быть жесткими в наших аргументах», — отметил он.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность смягчения санкций против РФ. Как выяснили журналисты, Белый дом уже поручил профильным ведомствам подготовить список рестрикций, которые могли бы быть пересмотрены.

Ранее журналисты узнали об «охоте» западных инвесторов на акции, связанные с РФ, в связи с возможным снятием санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами