Около 10-20% молодых 18-летних граждан Украины готовы пойти на фронт. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около 10% самых тупых, гормонально неуравновешенных, садистски настроенных и патологически жадных пойдут воевать… Молодежь воспитана за три года в режиме нацизма, пойдут воевать от безденежья и безвыходности, 20% — это моя точка зрения», — подчеркнул он.

Лебедев добавил, что очень многих подростков 15-16 лет уже вывезли родители с территории Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине предложили ввести военную подготовку для девочек и мальчиков с 7 класса.