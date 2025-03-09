Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина перед переговорами с США заявила о намерении продолжать конфликт

WSJ: Киев перед переговорами Украины и США заявил о планах продолжать конфликт
close
Mariam Zuhaib/AP

Украина в преддверии переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта заявила о намерении и далее продолжать боевые действия. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Во вторник высокопоставленные представители США встретятся в Саудовской Аравии со своими украинскими коллегами, чтобы подготовить почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, это «повышает вероятность того, что пауза в оказании помощи может скоро закончиться».

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — пишет WSJ.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в ВСУ призвали добиваться мира на своих условиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами